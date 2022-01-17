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В мире17 января 2022 8:48

Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент у границ с Белоруссией

Белорусский лидер также сообщил, что Польша и Прибалтика сосредоточили у границ республики более 30 тысяч военных
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У белорусских границ идет наращивание военного контингента Украины. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России

Белорусский лидер заявил, что в Украине у границ с Белоруссией проводится спецоперация «Полесье» и выведено до 10 тысяч военнослужащих. «То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны», - уточнил глава государства.

Кроме того, Лукашенко заявил, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточено свыше 30 тысяч военнослужащих, а также техника и вооружение.

«По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих с техникой, вооружением и так далее», - передает агентство БелТА слова белорусского лидера.

По его словам, Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.