Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент у границ с Белоруссией

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У белорусских границ идет наращивание военного контингента Украины. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России

Белорусский лидер заявил, что в Украине у границ с Белоруссией проводится спецоперация «Полесье» и выведено до 10 тысяч военнослужащих. «То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны», - уточнил глава государства.

Кроме того, Лукашенко заявил, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточено свыше 30 тысяч военнослужащих, а также техника и вооружение.

«По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих с техникой, вооружением и так далее», - передает агентство БелТА слова белорусского лидера.

По его словам, Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.