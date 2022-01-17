Песков сообщил, что поездка Путина в Китай готовится в сложных условиях

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Пекин в начале февраля текущего года продолжается, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Кремль может проявлять гибкость в зависимости от эпидситуации.

«Поездка готовится… в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи, конечно, проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности... рождаются дополнительные требования по обеспечению санитарной безопасности, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами», - заявил представитель Кремля, выразив надежду, что, несмотря на развитие ситуации с распространением штамма «омикрон» все «пойдет по плану».

Песков отметил, что на данный момент неизвестно, пройдет ли визит в строго ограниченном формате, как это было в ходе декабрьской поездки Путина в Индию. Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что на данный момент прорабатывается возможность того, что освещать работу главы государства в Пекине будет приглашен узкий круг журналистов кремлевского пула. «Ну маленький - да. Маленький пул планируем. Там очень сильные ограничения и, конечно, пул особо работать не сможет, но все равно планируем», - пояснил он.