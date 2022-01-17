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Происшествия17 января 2022 9:55

Минздрав не раскрывает данные о лечении умершей от рака молодой тагильчанки

Родные Светланы Федосовой обвиняют врачей в ее смерти
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Родственники обвинили медиков в том, что они не смогли вовремя диагностировать болезнь

Родственники обвинили медиков в том, что они не смогли вовремя диагностировать болезнь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Свердловской области отказалось раскрывать данные о лечении жительницы Нижнего Тагила Светланы Федосовой, которая в возрасте 32 лет скончалась от рака шейки матки в сентябре 2020 года.

Официальный запрос на предоставление данных о лечении тагильчанки в ведомство отправило издание TagilCity.ru. Редакция попыталась узнать о лечении, которые назначили женщине, а также информацию о проверке по факту смерти пациентки. Однако в Минздраве в письме за подписью заместителя министра ответили, что эта информация является врачебной тайной. Не стала комментировать ситуацию по этой же причине и заведующая женской консультацией, где наблюдалась тагильчанка, Евгения Михайлиди.

Родственники Светланы Федосовой обвинили медиков из женской консультации Центральной городской больницы №1 в том, что они не смогли вовремя диагностировать болезнь у пациентки, из-за чего та впоследствии скончалась.

TagilCity.ru намерены связаться с родными Светланы и узнать о результатах проверки по факту гибели женщины.