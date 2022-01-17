Исследование: около 51% россиян считают себя финансово грамотными Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики финтех-группы IDF Eurasia провели опрос среди 5 500 респондентов в возрасте 18-60 лет по всей России и выяснили, что около 51% россиян считают себя финансово грамотными.

"Результаты опроса показали, какие конкретно действия граждане предпринимают на бытовом уровне для повышения своей финансовой грамотности. Это те простые шаги, которые не требуют никаких специальных навыков и доступны практически каждому", - пояснила генеральный директор компании Ирина Хорошко в беседе с изданием "Газета.ru".

Сообщается, что до пандемии наибольшее количество респондентов (32%) оценивали свой уровень финансовой грамотности на 2 балла, после пандемии - на три балла.

Специалисты "Почта банка" и платёжной системы "Мир" сообщали, что наибольшие сложности у россиян вызывают вопросы, связанные с правилами безопасного использования карт в Интернете.

"75% из числа тех, кто совершал ошибки, допускали их именно в таких вопросах — например, на что обращать внимание при оплате покупки в Интернете, как отличить поддельный сайт от настоящего и как действовать, перейдя по ссылке из письма с напоминанием об очередном платеже по кредиту", - цитирует аналитиков Life.ru.

Ранее эксперт Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области, профессор УрГЭУ и УрФУ, доктор экономических наук Елена Разумовская рассказала, как противостоять финансовым пирамидам. По ее мнению, нужно включить своего "внутреннего смотрителя", передает RT.