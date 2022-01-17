Исследование: почти треть россиян испытывают зависимость от соцсетей Фото: Анастасия Осипова

Платформа по работе с блогерами Perfluence, сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online и аналитическое агентство ResearchMe провели совместное исследование и выяснили, что треть россиян испытывают сильную зависимость от соцсетей.

При этом 49% опрошенных рассказали, что испытывают негативные чувства из-за соцсетей, еще 26% переживают из-за негативных комментариев, а 22% чувствуют тревогу от просмотра контента в интернете, рассказывает "Газета.ru".

Отмечается, что россияне используют социальные сети для общения и знакомства, просмотра новостей и чтобы "убить" время.

В марте 2021 года в Министерстве цифрового развития предложили обязать иностранные компании платить НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе, рассказывает ОТР.

Ранее ученые из Гарвардского университета в США объяснили, почему соцсети приводят к депрессиям. По их мнению, соцсети давно стали ярмаркой тщеславия и выставкой мнимых достижений, передает телеканал "360".