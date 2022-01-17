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Политика17 января 2022 12:03

Песков – о размещении российских ракет в Латинской Америке: Не нужно забывать о суверенитете государств

Ранее в МИД РФ не исключили и не подтвердили возможное развертывание ракет в Венесуэле
Абдулла ШАКИРОВ
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Дмитрий Песков прокомментировал возможное размещение российских ракет в Венесуэле на Кубе

Дмитрий Песков прокомментировал возможное размещение российских ракет в Венесуэле на Кубе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное размещение российских ракет в Венесуэлеи и на Кубе. Как отметил пресс-секретарь президента России, не стоит забывать о суверенности этих государств.

«По Латинской Америке и так далее: там мы все-таки ведем речь о суверенных государствах. Давайте не забывать об этом», – сказал Песков на встрече с журналистами.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, но и не подтвердил размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле.

Напомним, сайт kp.ru писал о вероятном размещении российских ракет в Латинской Америке. Военные эксперты выяснили, что размещать российские ракеты на Кубе или в Венесуэле, так как дальность поражения российских межконтинентальных и баллистических ракет подводных лодок и даже наших крылатых ракет воздушного базирования позволяет нанести удар без выноса средств поражения за пределы России.