Вильфанд пообещал россиянам аномально теплую крещенскую ночь

Синоптики заявили об аномально теплой крещенской ночи в некоторых регионах России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал погоду в крещенскую ночь (ночь с 18 на 19 января 2022 года) аномально теплой. По прогнозам, температура воздуха будет выше нормы по всей территории России.

Как правило, в это время россияне ожидают трескучих «крещенских морозов». Но на сей раз в Москве в крещенскую ночь. ожидается 10-15 градусов мороза. В некоторых регионах температура будет на 16 градусов выше нормы.

«Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее Вильфанд заявил, что статистики, говорящей о существовании особо сильных крещенских морозов, нет. По его словам, с конца 60-х – начала 70-х годов метеорологам не удается выявить закономерность прихода крещенских морозов ни в одной точке России.