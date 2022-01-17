Госдума сняла с рассмотрения законопроект о ковид-сертификатах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о ковид-сертификатах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – написал спикер Госдумы в совеем Teleghram-канале.

Володин также сообщил, что принято решение включить в повестку пленарного заседания во вторник, 18 января, законопроект о пожизненном сроке для педофилов. По словам председателя Госдумы, в случае его принятия во втором чтении депутаты смогут незамедлительно рассмотреть документ в итоговом третьем чтении.

В пятницу, 14 января, правительство РФ и партия «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что принятый в первом чтении документ готовился как мера реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, однако с появлением штамма «Омикрон» возникли новые вызовы. Поскольку в этих условиях прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации сложнее, правительство совместно с ЕР «выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из поручений Владимира Путина уберут пункты, связанные с законопроектом о ковид-сертификатах.