Кабмин и «Единая Россия» отложили второе чтение в Госдуме законопроекта о ковид-сертификатах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ и партия «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении, сообщила журналистам замглавы кабинета министров Татьяна Голикова.

Как объяснила вице-премьер, принятый в первом чтении документ готовился как мера реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, однако с появлением штамма «Омикрон» возникли новые вызовы. Поскольку в этих условиях прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации сложнее, правительство совместно с ЕР «выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», сказала она.

Голикова сообщила, что правительство внесет поправки ко второму чтению законопроекта. Так, с 1 февраля 2022 россияне по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест на коронавируса для посещения общественных мест, а Министерство здравоохранения сможет устанавливать сроки действия ковид-сертификата тех, кто имеет медотвод от вакцинации. Кроме того, военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

Как отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, партия считает решение отложить второе чтение законопроекта и поправки к нему правильными. Он заявил, что в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса все силы должны быть сконцентрированы на помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям и многодетным семьям.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о медицинских сертификатах. Документ касается обеспечения безопасности россиян в пандемию коронавируса, в том числе в общественных местах.