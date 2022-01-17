Две крупнейшие стройки Ленинградской области включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги»

Новый мост через Волхов в Киришах - стратегически важная переправа. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Два крупнейших строительных проекта Ленинградской области - расширение Колтушского шоссе и новый мост через реку Волхов в Киришах - в 2022 году включены в региональную часть национального проекта «Безопасные качественные дороги». Федеральное финансирование позволит завершить работы на этих объектах с опережением графика.

- Оба объекта имеют стратегическое значение для Ленинградской области и поддерживаются федеральным бюджетом, что позволяет работать с опережением графика. Реконструкция шоссе уберет «бутылочное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга, а новый мост в Киришах усилит экономическое развитие города, - рассказал руководитель дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Новый мост через Волхов в Киришах - стратегически важная переправа: ее возводят на трассе «Зуево – Новая Ладога», которая соединяет Мурманское и Московское шоссе. Этот маршрут позволяет потоку транзитного транспорта объезжать Санкт-Петербург стороной. Также через эту трассу по всему северо-западу России развозят бензин, который производится на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Старый мост через Волхов, расположенный в нескольких метрах от нового, был построен в 1966 году, почти одновременно с основанием Киришей. Он был слишком узким и уже не справлялся с растущим потоком грузового транспорта, поэтому остро встал вопрос о строительстве новой переправы.

Сейчас на новом мосту полным ходом идет надвижка пролетного строения. По контракту завершение стройки намечено на 2025 год. Однако работы продвигаются так быстро, что строители обещают сдать переправу уже в 2023 году. Заказчиком строительства нового моста выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти 4 миллиарда рублей.

Вторая важная дорожная стройка – расширение Колтушского шоссе – была начата, чтобы убрать сужение на въезде в Санкт-Петербург. Шоссе является одной из двух основных транспортных артерий, соединяющих города и посёлки Всеволожского района с Северной столицей. Ежедневно по этой трассе проезжает в среднем почти 30 тысяч машин. Затор из-за сужения дороги возникает на участке от Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до поворота к Суоранде. Взамен старой двухполосной дороги здесь появится современная четырёхполосная магистраль. На ней будет оборудовано искусственное освещение и тротуары для пешеходов.

Расширение дороги ведётся по заказу «Ленавтодора». Планируется, что реконструкция будет завершена в конце лета 2024 года. Далее расширение будет продолжено и на участке от Соуранды до перекрестка с Воейковским шоссе. В декабре 2021 года регион получил подтверждение, что правительство России предоставит Ленинградской области на эти цели инфраструктурный кредит в размере 2,5 миллиардов рублей.