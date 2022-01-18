МГУ: QNET в семерке компаний прямых продаж по росту оборота

Здание МГУ. Фотографии из архива пресс-службы.

Московский государственный университет в своем научном исследовании «Прямые продажи в России: перезагрузка в период пандемической турбулентности» назвал QNET одной из самых быстрорастущих компаний отрасли в России. Исследователи экономического факультета вуза отметили, что в 2019/2020 годах продажи международной компании выросли на 36%.

В целом, в исследовании сообщается, что по объему рынка и числу занятых Россия (с оборотом 2,17 млрд $) входит в число европейских лидеров. В 2020 году эта отрасль в нашей стране показала лучшие результаты за последние пять лет, а у некоторых игроков отрасли динамика роста выручки была выше, чем у традиционного ритейла.

«Мы видим совершенно новую индустрию прямых продаж – цифровую, гибкую и открытую. Впрочем, опасения в отношении индустрии остаются старыми: многие респонденты относятся к прямым продажам с недоверием и настороженностью. Одним из способов улучшения имиджа отрасли может стать распространение информации о ее положительных сторонах», - подчеркнул научный сотрудник экономического факультета МГУ Александр Пахалов.

Независимые Представители QNET из Новосибирской области 35-44 лет, с которыми авторы исследования провели интервью, сообщили о своем высоком доходе от сетевого бизнеса. Один респондент отметил, что может позволить себе новый автомобиль, другая заявила, что средств хватает на все кроме покупки квартиры или загородного дома. Кроме того, исследователи с экономического факультета МГУ провели опрос среди тех, кто приобретает товары напрямую или следит за развитием отрасли. Установлено, что больше трети опрошенных (31,9%) знакомы с брендом QNET.

Ирина Полякова, глава маркетинга и PR в СНГ компании QNET. Фотографии из архива пресс-службы.

«Я окончила экономический факультет МГУ, поэтому не понаслышке знакома с фундаментальной научной базой, на которую опирается вуз в своих исследованиях. В работе МГУ справедливо отмечена перспективность ориентации на онлайн и нетрадиционные товары. QNET уже 23 года занимается электронной коммерцией, реализует все новые линейки инновационных продуктов. Отрасль прямых продаж обгоняет ритейл, поэтому, уверена, еще не раз станет предметом научных изысканий. А для работы за 2021 год исследователям из МГУ наверняка будет интересно узнать, что рост продаж составил уже не 36, а 59%», – отметила руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET Ирина Полякова.

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