Аналитик спрогнозировал, как поведет себя пара доллар/рубль после снижения геополитических рисков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние данные по инфляции в России говорят о том, что есть большая вероятность затянуть пояса. Эксперты говорят об ужесточение политики денежно-кредитной сферы, что станет фактором для ослабления рубля.

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал» называет геополитические факторы, которые тоже окажут влияние на курс рубля.

Скажется растущее напряжение на российских границах, споры и противоречия вокруг поставок газа в Европу. Эти факторы превышают по своему влиянию все аргументы в поддержку рубля. А к ним относят сильную конъюнктуру сырьевых рынков и макропоказателей страны.

Если отношения между США и РФ будут стабильны, то кардинальных перемен в курсах ждать не стоит, а вот если не исключать обострения, то возможно дальнейшее повышение волатильности в российских активах.

- С текущих уровней мы невысоко оцениваем вероятность выхода доллара на уровень 80 рублей и выше. В моменты снижения геополитических рисков - американская валюта опустится д уровня прошлого года. Возможно увидим показатель в 65 руб или даже ниже. Евро будет колебаться от 90 до 84-85 рублей, - комментирует аналитик "Российской газете".

17 января курс доллара торговался на отметке в 76,21 рубля. Евро подорожал на 0,25 копейки, его курс составил 86,95 рубля, пишет ФАН.

- Перед выходными американская валюта встретила повсеместный спрос и отыграла часть недельных потерь за счет фиксации прибыли и отсутствия выраженного спроса на риск, - комментирует "Свободное прессе" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.