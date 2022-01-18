Минсельхоз РФ опроверг массовый тренд на повышение цен на сладости

Минсельхоз РФ опроверг массовый тренд на удорожание кондитерских изделий Фото: Евгения ГУСЕВА

Минсельхоз России не наблюдает массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», - говорится в заявлении министерства.

По данным ведомства, несмотря на существенное увеличение издержек на фоне удорожания сырья, тары, упаковки, а также электроэнергии, логистики и транспортных услуг, производители кондитерских изделий могут сдерживать резкий рост стоимости продукции при помощи оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.

Отмечается, что динамика стоимости муки и яйца за счет принятых российским правительством мер не превышала темпы инфляции, и, по данным министерства, на 12 января текущего года, цена пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, а яйца - на 7,7%.

Ранее газета «Известия» сообщила, что производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о том, что с 1 февраля этого года собираются повышать стоимость товаров. Уточнялось, что речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка. Так, Mondelez сообщил об увеличении стоимости продукции до 19%, «Хлебпром» заявил о планах поднять цены до 23%, «Славянка» - до 18%, «Объединенные кондитеры» - также до 18%, а Ferrero - на 6%.