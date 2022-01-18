Аналитики назвали российские города с самыми суровыми крещенскими морозами в 2022 году

Самые морозные Крещения в 2022 году ожидаются в Омске, Новосибирске и Красноярске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аналитики Яндекс.Погоды, сравнив среднюю температуру 19 января в городах-миллионерах России за последнее десятилетие, выяснили, в каких российских городах ожидаются самые суровые крещенские морозы в этом году.

Согласно результатам исследования, температура в городах оказалась напрямую связана с их географическим положением: чем восточнее, тем холоднее.

Так, самые морозные Крещения ожидаются в сибирских Омске (−16,9°), Новосибирске(−16,7°) и Красноярске(−16,4°). Далее следуют мегаполисы Урала, за которыми идут приволжские города-миллионеры. Москва и Санкт-Петербург расположились ближе к концу списка, там в среднем наблюдается −7,8° и −5,8°, соответственно. Замыкают список южные Воронеж (−5,7°), Волгоград(−4,8°) и Ростов-на-Дону(−2,4°).

«Континентальность климата в России - а значит, и суровость зим - уменьшается при движении с востока на запад из-за влияния Атлантического океана: оттуда приходят циклоны и приносят тепло. Поэтому в уральских городах крещенские морозы не такие суровые, как в Сибири, в Поволжье теплее, чем на Урале, и так далее», - пояснил руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Отмечается, что рекорд отрицательных температур на крещенские морозы среди крупных российских городов также принадлежит Омску, где 19 января 2016 года средняя температура в составила −30,9°, а минимальная достигала −35,5°.

Эксперты также зарегистрировали абсолютные рекорды крещенских морозов для всех населённых пунктов страны за последние десять лет. Минимальная температура была зафиксирована в посёлке Тутончаны, расположенном в Эвенкийском районе Красноярского края. Там 19 января 2018 года температура опустилась до −57,3°.