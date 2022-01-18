В Госдуме представили список льгот, о которых россияне могли не знать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме РФ представили россиянам перечень льгот, про которые они могли не знать. Соответствующий список представлен в публикации на странице палаты в соцсети «ВКонтакте».

Так в Госдуме напомнили про улучшение жилищных условий. Российские граждане с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания, но новое жилье необходимо приобрести в год продажи или не позднее 30 апреля следующего года, а площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны не превышать стоимость проданной и 50 млн рублей.

Пенсионеры могут не платить налог на имущество. Соответствующая льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости. Для этого пенсионерам необходимо обратиться в ФНС.

Кроме того, пенсионеры, а также многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды первой и второй группы могут не платить земельный налог на шесть соток.

Дети в возрасте до трех лет, а также дети младше шести лет из многодетных семей имеют право на бесплатные лекарства, которые выдают в аптеках по рецепту от педиатра.

В Госдуме также напомнили про выплаты для детей. Согласно этой льготе, семьи, где доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регион, а первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 2018 года, могут получать ежемесячное пособие, размер которого равен региональному прожиточному минимуму.