Регистрация на конкурс «Флагманы образования. Студенты» продлена до 23 января

Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»

Прием заявок на участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей» продлен до 23 января 2022 года.

«Без сомнения, поддержка студентов, которые начинают свой путь в педагогике, важнейшая задача всего профессионального сообщества. Конкурсы такого формата помогают ребятам почувствовать себя частью большой семьи, обрести друзей и единомышленников во всех уголках нашей страны, распространять лучшие идеи и практики. Для молодежи это очень важно. Хочется пожелать участникам студенческого трека конкурса «Флагманы образования» удачи и новых совершений», – прокомментировал заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.

Заявочная кампания конкурса стартовала 17 ноября 2021 года, в день торжественного открытия Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты».

В конкурсе могут принять участие студенты вузов, а также обучающиеся колледжей. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В феврале участникам предстоит пройти дистанционный этап, по итогам которого будут определены полуфиналисты. Окружные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах страны. После этого конкурсантов ждет финал.

«Первый сезон профессионального педагогического конкурса для студентов зарекомендовал себя наилучшим образом. Многие участники получили предложения о работе, познакомились с единомышленниками, приняли участие в форуме президентской платформы «Россия – страна возможностей», улучшили профессиональные навыки. Во втором сезоне мы дали возможность участвовать студентам колледжей, так как от них поступило большое количество обращений. Первые месяцы года – это время новых надежд и начинаний. В январе количество заявок на конкурс возросло, поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 23 января, – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Участники из 84 регионов России уже прошли регистрацию. В пятерку регионов-лидеров на данный момент входят Свердловская область (1 228 участников), Санкт-Петербург (1 174 регистрации), Москва (826 участников), Волгоградская (681 регистрация) и Тульская (472 регистрации) области. Я надеюсь, что в 2022 году наши участники смогут реализовать свои самые смелые задумки и перспективные начинания».

Алексей Агафонов отметил, что на сегодняшний день Уральский государственный педагогический университет является федеральным лидером по количеству заявок. А лидером по числу зарегистрировавшихся студентов колледжей стал «Педагогический колледж №8» Санкт-Петербурга. Общее число заявок от учащихся колледжей составило 1 035.

Студентка Института филологии и межкультурной коммуникации УрГПУ Валерия Рослякова поделилась: «Для меня, как для будущего педагога, которому предстоит работать со школьниками, конкурс «Флагманы образования. Студенты» является прекрасным шансом получить незабываемый опыт взаимодействия с другими людьми, чьи профессиональные цели совпадают с моими. У каждого из нас есть определенный багаж интересных практик, наработок, которыми можно поделиться, получив обратную связь. Вместе с единомышленниками мы можем развивать креативные педагогические идеи будущего. К тому же, благодаря особой организации конкурсных испытаний, каждый может пополнить свою «копилку» различных преподавательских методик, почерпнуть для себя полезные знания и умения, нужные и полезные всем, кто выбрал для себя нелёгкий, но определённо увлекательный путь учительства! Конкурсы президентской платформы «Россия – страна возможностей» раскрывают потенциал студенчества, помогают сформировать смыслы и цели своей деятельности и определиться с интересами. Поэтому я уверена, что этапы конкурса зададут интересный дух состязания».

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.