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Экономика18 января 2022 10:30

Экономист допустил рост цен на нефть до 90 долларов за баррель

И назвал факторы, которые влияют на ценовую политику
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Экономист допустил рост цен на нефть до 90 долларов за баррель

Экономист допустил рост цен на нефть до 90 долларов за баррель

Фото: REUTERS

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович допустил, что цены на нефть поднимутся до 90 долларов за баррель. В 2022 году ценник на бирже на черное золото достиг 88 долларов за «бочку». Это произошло впервые с октября 2014-го.

Несмотря на столь высокие показатели, нельзя точно прогнозировать, что показатель в 90 долларов рынок увидит в самое ближайшее время – настроения в отрасли меняются очень быстро. Свое влияние оказывают новости о распространении «омикрон»-штамма COVID-19, вбросы про якобы планируемое «вторжение» РФ на Украину.

- На рынок нефти влияют много факторов, они меняются очень быстро. Например, если в Англии сократили «омикроновский» карантин на пять дней, значит, есть ощущение, что пандемия заканчивается и никого влияния на экономический рост оказано не будет, - рассказывает эксперт.

Но как только начинают говорить о новом локдауне, стоимость нефти начинает падать.

- Второй фактор — напряженные отношения между РФ и Западом. «Вторжение» на Украину, новые санкции, - комментирует Митрахович NEWS.ru.

По мнению экономиста, истории про напряженные отношения Запада и РФ выгодны биржевым спекулянтам.

Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о причинах роста стоимости нефти, которая приблизилась к текущему максимуму в 86,6 доллара за баррель.

Цены на золото также не претерпели кардинальных изменений. Оно торгуется в достаточно узком диапазоне: в пятницу — 1815–1829 долларов за тройскую унцию, пишет ФАН.