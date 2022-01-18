Экономист допустил рост цен на нефть до 90 долларов за баррель Фото: REUTERS

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович допустил, что цены на нефть поднимутся до 90 долларов за баррель. В 2022 году ценник на бирже на черное золото достиг 88 долларов за «бочку». Это произошло впервые с октября 2014-го.

Несмотря на столь высокие показатели, нельзя точно прогнозировать, что показатель в 90 долларов рынок увидит в самое ближайшее время – настроения в отрасли меняются очень быстро. Свое влияние оказывают новости о распространении «омикрон»-штамма COVID-19, вбросы про якобы планируемое «вторжение» РФ на Украину.

- На рынок нефти влияют много факторов, они меняются очень быстро. Например, если в Англии сократили «омикроновский» карантин на пять дней, значит, есть ощущение, что пандемия заканчивается и никого влияния на экономический рост оказано не будет, - рассказывает эксперт.

Но как только начинают говорить о новом локдауне, стоимость нефти начинает падать.

- Второй фактор — напряженные отношения между РФ и Западом. «Вторжение» на Украину, новые санкции, - комментирует Митрахович NEWS.ru.

По мнению экономиста, истории про напряженные отношения Запада и РФ выгодны биржевым спекулянтам.

Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о причинах роста стоимости нефти, которая приблизилась к текущему максимуму в 86,6 доллара за баррель.

Цены на золото также не претерпели кардинальных изменений. Оно торгуется в достаточно узком диапазоне: в пятницу — 1815–1829 долларов за тройскую унцию, пишет ФАН.