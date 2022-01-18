Руководство Тюменской области планирует сократить количество малоимущих с 13,2% до 11,1% к 2025 году

Доля жителей Тюменской области с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума должна уменьшиться с 13,2% в 2021 году до 11,1% к 2025 году в результате исполнения областной госпрограммы в сфере социальной политики. Об этом сообщил директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин. Охват мерами социальной поддержки жителей Тюменской области, имеющих на нее право, будет сохранен на стопроцентном уровне, подчеркнул он.

В частности, на финансовую поддержку семей при рождении детей в рамках национального проекта «Демография» в период с 2022 по 2025 годы предусмотрены расходы в размере от 3,9 до 4,5 млрд рублей в год. Ежегодные затраты на социальную поддержку людей старшего поколения составят около 440 млн рублей.

В целом, расходы на развитие региональной госпрограммы в сфере социальной политики только в 2022 году превысят 20 млрд рублей.

Уверенный рост региональной экономики создает возможности для реализации всех социальных госпрограмм в полном объеме, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, накануне Нового года стало известно, что в 2022 году в Тюменской области повышается размер минимальной заработной платы. Дополнительное соглашение об этом подписано 23 декабря 2021 года правительством Тюменской области, Тюменским областным советом профессиональных союзов и Региональным объединением работодателей Тюменской области.

С 1 января минимальная заработная плата в Тюменской установлена в размере 13 890 рублей и соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на 2022 год. На минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.