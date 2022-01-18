Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о пожизненном заключении для педофилов

В России окончательно приняли законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российская Госдума во вторник 18 января в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов. Теперь пожизненно будут сажать тех, кто совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка или подростка повторно и тех, кто совершил подобное преступление впервые, но потерпевшими были двое или несколько несовершеннолетних. Также пожизненно лишить свободы могут человека, который совершил вместе с преступлением против половой неприкосновенности несовершеннолетнего другое тяжкое или особо тяжкое преступление.

Ранее пожизненное лишение свободы было предусмотрено за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет. Сейчас пожизненно посадить могут и тех педофилов, жертвами которых стали подростки 14 лет и старше.

Госдума рассматривала этот документ несколько лет. За пожизненное наказание для педофилов выступали, в частности, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.