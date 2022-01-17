Первый вице-спикер Совфеда Турчак предложил изолировать педофилов навсегда

Андрей Турчак выступил за пожизненную изоляцию педофилов от общества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Турчак предложил сажать педофилов пожизненно уже после первого факта совершения преступления

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил ужесточить наказание для педофилов. По словам Турчака, законопроект, предложенный «Единой Россией», расширяет возможность для введения пожизненного заключения за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Турчак напомнил, что пожизненное лишение свободы за насилие над детьми сейчас можно применить только в отношении лиц, которые ранее были судимы за аналогичные преступления в отношении несовершеннолетних младше 14 лет. Турчак считает, что это не способствует исправлению педофилов.

«Получается, закон почти всегда дает им второй шанс. Только не на исправление, а на преступление, потому что тюремным сроком такие отклонения не лечатся», - цитирует Андрея Турчака ТАСС.

По словам сенатора, нужно расширить возможность для применения пожизненного заключения за преступления против половой неприкосновенности не только детей, но и подростков старше 14 лет.

«Предложенный законопроект ужесточает наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе старше 14 лет. И расширяет возможности для применения пожизненного заключения для тех, кто на нее посягает с тяжкими последствиями. Наказание для педофилов должно быть максимально суровым. Мы обязаны защитить детей», - сказал он.

Андрей Турчак выступил за пожизненную изоляцию педофилов от общества.

«Педофилов надо изолировать не на 15-20 лет, как это нередко происходит сейчас, а навсегда. Чтобы они уже никогда не могли выйти на свободу - как, к сожалению, тоже случается», - резюмировал сенатор.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Комитет Госдумы РФ поддержал введение пожизненного срока для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил насилие впервые в отношении двух и более несовершеннолетних.