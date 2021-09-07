Маргарита Симоньян выступила за пожизненное заключение для педофилов: "Выпускать их нельзя"

Маргарита Симоньян выступила за пожизненное заключение для педофилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в эфире Радио "Комсомольская правда" выступила за пожизненное лишение свободы осужденных за педофилию граждан.

По мнению Симоньян, педофилы не перестанут быть педофилами, и их нельзя сравнивать с другими злоумышленниками. К примеру, люди могли совершить воровство по глупости или "под влиянием плохой компании". А весь смысл жизни педофила заключается в том, чтобы "изнасиловать, а то и убить очередного ребенка", выразила мнение главред RT.

Говоря о выборе между смертной казнью и пожизненным заключением для педофила, Симоньян выбрала второй вариант. Она объяснила свой выбор тем, что во время следствия всегда может произойти ошибка, и тогда человека можно будет отпустить.

- Но зачем человека, который педофил, и это абсолютно доказано, нет никакой ошибки, зачем его выпускать? Я не понимаю. Ни одной причины не вижу, — заявила Симоньян kp.ru.

Напомним, обсуждение наказания за педофилию произошло на фоне страшной трагедии в Кемеровской области. Там в городе Киселевске погибли две десятилетние школьницы. Их увел с собой мужчина, который ранее был судим за преступление на сексуальной почве. Он надругался над девочками, а после убил их.