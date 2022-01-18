Исследование: 54% россиян не защищают свои гаджеты от кибератак Фото: Архив "КП"

Аналитики компании ESET заявили, что более половины россиян (54%) никак не защищают свои гаджеты, что делает их беззащитными перед атаками хакеров.

При этом 35% опрошенных просто забывают о необходимых мерах предосторожности, еще 19% просто не видят необходимости в снижении киберрисков. Остальные 46% применяют различные инструменты защиты, рассказывает издание Lenta.ru.

Отмечается, что самая популярная мера - установка антивирусных программ, двухфакторная аутентификацию и менеджеры паролей.

Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" МИРЭА Евгений Кашкин рассказывал, чем может быть опасен мобильный банк на смартфоне.

"Действует система фишинга: преступники создают "зеркало" официального приложения или сайта и завладевают данными пользователя", - цитирует специалиста Life.ru.

Ранее специалисты портала "Госуслуги" предупредили россиян, что мошенники возобновили попытки завладеть персональными данными пользователей сервиса. Подчёркивается, что категорически нельзя сообщать код из смс третьим лицам, а личные данные можно защитить дополнительно, передает RT.