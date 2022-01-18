Глава Mash Максим Иксанов назвал удивительной реакцию Монеточки на публикацию её адреса

Глава Mash Максим Иксанов: "Реакция певицы Монеточки просто удивительная" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Генеральный директор холдинга News Media, куда входит издание Mash, Максим Иксанов заявил, что адреса большинства знаменитостей уже широко известны общественности и назвал реакцию певицы удивительной.

"Реакция певицы Монеточки просто удивительная. <...> Все знают где живет Алла Пугачева, а к дому Гурченко на патриках ходили как к музею. Но никто из них никогда не жаловался и не грозился продавать свои квартиры", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru"

Иксанов добавил, что журналисты не конкретизировали местоположение жилья певицы.

Напомним, Монеточка (Елизавета Гырдымова - прим. KP.ru) решила продать квартиру из-за утечки адреса в СМИ.

"Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ обо мне. Mash, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком", - цитирует певицу телеканал "360".

Исполнительница напомнила, что не раз в социальных сетях рассказывала о ремонте и показывала внутреннее убранство жилища, но скрывала точное местоположение, потому как не хотела, чтобы в ее дом приходили преследователи, передают "Известия"