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Происшествия18 января 2022 13:15

Шесть россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Четверо из них были госпитализированы
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В числе пострадавших один ребенок. Фото: кадр видео

В числе пострадавших один ребенок. Фото: кадр видео

Российские туристы попали в ДТП в Доминикане. Автобус, на котором ехали путешественники, попал в аварию, несколько человек пострадали.

По данным портала TourDom, в автобусе находились туристы из России и других стран. В результате шестеро россиян пострадали - четверо были госпитализированы, двое получили амбулаторное лечение и в госпитализации не нуждались. Состояние всех пострадавших российских туристов оценивается как стабильное. Среди пострадавших есть один ребенок.

Отмечается также, что туроператор находится на связи с клиентами и оказывает им необходимую поддержку. Возвращение российских туристов на родину было запланировано на 19 и 20 января.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Казани состоялся старт нового прямого авиарейса до Пунта-Каны (Доминикана). Согласно полетной программе, самолеты Boeing 777-200ER будут перевозить туда пассажиров один раз в 12 дней.