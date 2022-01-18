Лавров попросил Блинкена не тиражировать спекуляции о "российской агрессии"

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попросил госсекретаря США Энтони Блинкена не распространять спекуляции о якобы "готовящейся российской агрессии" против Украины. С такой просьбой дипломат обратился к американскому коллеге в ходе телефонных переговоров 18 января.

Как говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора, Лавров попросил Блинкена не распространять спекуляции, а вместо этого подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений в полном объеме. Также Лавров подчеркнул принципиальные для России моменты, указанные в предложении по гарантиям безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 18 января, провели телефонные переговоры по инициативе американской стороны. В ходе диалога они обсудили предложения России по гарантиям безопасности.