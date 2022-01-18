Нейрофизиолог объяснила, как COVID-19 подстегивает болезнь Альцгеймера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2019 году мир услышал про коронавирус, с тех пор болезнь не отступает, а ученые по всему миру регулярно выявляют все новые и новые побочки болезни.

На этот раз специалисты заметили, что после болезни могут разрушаться нервные клетки и процесс этот в несколько раз выше, чем при этой разновидности деменции.

Старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ имени Сеченова Элен Мхитарян полагает, что эти изменения появляются не только из-а COVID-19.

- Ковид может вызвать такие нарушения у пожилого человека, у которого уже есть изменения, характерные для болезни Альцгеймера, - рассказывает Life эксперт.

Речь идет о той стадии болезни, когда еще нет клинических проявлений. До того момента как болезнь даст о себе знать, проходит 10-15 лет. Но после коронавируса болезнь развивается быстрее.

- Получается, что ковид является провоцирующим фактором возникновения болезни Альцгеймера, то есть его вызывает не сам ковид. Без ковида это все тоже возникло бы, но, возможно, намного позже, — рассказала специалист.

Нейрофизиолог отметила, что помимо болезни Альцгеймера есть целый список недугов, которые возникают на фоне коронавирусной инфекции, а появляются уже после болезни.

Чаще всего встречается снижение концентрации внимания, человек начинает чаще отвлекаться и теряет скорость реакции, пишет газета "Известия".

Деменция — одна из самых тяжелых болезней как для самого больного, так и для его семьи. Лекарства от нее нет, но затормозить недуг можно, если выявить заболевание на ранней стадии, сообщает телеканал "360".