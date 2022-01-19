У Главного храма ВС России начались крещенские купания

Фото: Иван МАКЕЕВ

На прилегающей к Главному храму Вооруженных сил России Соборной площади начались торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему - одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников.

Для омовения подготовлено сразу 14 купелей, чтобы не было очереди. Омовение могут совершить сразу несколько человек. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся могут согреться и попить чай.

В честь Крещения утром 19 января состоится праздничная литургия и Великое освящение воды.

В праздничные дни на площади у храма продолжится Зимний фестиваль, в рамках которого для посетителей организовано несколько зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Проголодавшихся ждет военная кухня.

Главный храм Вооруженных сил России и Зимний фестиваль в парке "Патриот" в этом году посетили уже более 310 тысяч человек. Многие гости также осмотрели мультимедийную галерею "Дорога памяти".

Около 30 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии по всей стране во взаимодействии с другими ведомствами приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности во время православного праздника.