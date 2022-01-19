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Здоровье18 января 2022 22:19

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 20%

Ряды заболевших в последнюю неделю пополнили 18 млн человек
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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За последнюю неделю (с 10 по 16 января) в мире зафиксирован 20-процентный рост числа новых случаев заражения коронавиросом, сообщает ВОЗ. При расчете этих данных в организации сравнивали цифры двух последних недель.

Ряды заболевших в последнюю неделю пополнили 18 млн человек. Это новый анти рекорд за всю историю пандемии. При этом количество летальных исходов увеличилось на 4% (более 45 тыс. человек), сообщается в еженедельном бюллетене ВОЗ.

Больше всего зараженных в последние дни выявили в США, Индии и Бразилии. Больше всего летальных исходов в США.