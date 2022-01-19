Депутат Рады заявил, что ВВС Британии летели в обход Германии из-за «Северного потока - 2» Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину связан с газопроводом «Северный поток - 2». По его словам, в противном случае они захотят разбомбить трубопровод.

«На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить «Северный поток - 2» по пути», - иронично написал парламентарий в своем Telegram.

Гончаренко также выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения в незалежную, пожелав, чтобы рейсам с оружием для Украины не приходилось летать в обход Германии.

Напомним, ранее Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Киев получит противотанковые комплексы NLAW. Сообщалось, что самолеты направили уже через сутки после того, как глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявило об этом, указав, что вооружение необходимо незалежной для защиты, а России незачем из-за этого волноваться.