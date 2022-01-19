Посол Украины в Берлине потребовал от Германии поставки военных кораблей и ПВО Фото: REUTERS

Киев хочет получить от Берлина военные корабли и систем ПВО. Такое заявление сделал украинский посол в Германии Андрей Мельник, отметив, что данный вопрос остается одним из основных на повестке дня в переговорах двух стран.

«В первую очередь речь идёт о немецких военных кораблях, одних их лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяжённого побережья Чёрного и Азовского морей», - приводит DPA слова дипломата.

Посол заявил, что Украине срочно необходимо вооружение для обороны страны, однако Германии не хватает «политической воли», что «вызывает сожаление» на фоне «острой опасности войны в Европе».

Мельник также указал на то, что немецкому правительству нужно взять пример с Великобритании, которая уже сообщила о поставках Киеву лёгких противотанковых оборонительных вооружений для «самообороны».

Напомним, ранее Лондон направил на Украину три самолета с вооружением. Киев получит противотанковые комплексы NLAW. Как отмечалось, самолеты направили уже через сутки после того, как глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявило об этом.