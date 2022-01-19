В России 19 января 2022 выявлено 33 899 случаев заболевания коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России растет Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России было выявлено 33 899 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это суточный максимум с 27 ноября.

Общее число заразившихся инфекцией за все время пандемии в стране, по данным на 19 января 2022 года, увеличилось до 10 899 411 человек.

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в Москве - там за день прирост составил 8795 пациентов. Второе место занимает Санкт-Петербург – там заразились 4382 человека, на третьем месте по числу новых заболевших Подмосковье, где заболели еще 2626 жителей.

За сутки новые случаи заболевания коронавирусом выявлены во всех 85 регионах страны, при этом у 5367 заразившихся (15,9 процента) болезнь протекала без симптомов. Также зафиксированы еще 698 летальных исхода из-за COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции в России с начала пандемии умерли 323 376 человек.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 22 920 пациентов, всего же число выздоровевших от коронавируса в России достигло 9 925 855.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что любой штамм коронавирусной инфекции, не только "омикрон"-вариант, может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание. Но такая "вакцинация" имею свою цену - негативные последствия, в том числе могут привести к смерти.

Напомним, в Роспотребнадзоре предсказали рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России.