Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 10:49

Песков заявил, что скифское золото должно находиться в Крыму

Официальный представитель Кремля Песков считает, что скифское золото должно вернуться в Крым
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг скифского золота.

Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг скифского золота.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия считает, что скифское золото должно вернуться в Крым. Об этом в среду 19 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией со скифским золотом.

РФ следит за ситуацией со скифским золотом и считает, что оно должно находиться в Крыму, заявил Песков.

«Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму», - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, споры о принадлежности коллекции скифского золота из 2111 объектов ведутся с 2014 года. После присоединения Крыма к России права на золото из четырех крымских музеев, которое на тот момент экспонировалась в Голландии, заявила Украина.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию Украине, но в январе 2017 года юристы музеев Республики Крым подали апелляцию. В марте 2019 года стартовали слушания Апелляционном суде Амстердама.

В октябре 2021 года суд Амстердама снова вынес решение о принадлежности скифского золота в пользу Украины.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции «скифского золота» возмутительным и неправовым решением. Подробности читайте здесь на kp.ru.