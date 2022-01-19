Песков заявил, что скифское золото должно находиться в Крыму

Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг скифского золота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия считает, что скифское золото должно вернуться в Крым. Об этом в среду 19 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией со скифским золотом.

РФ следит за ситуацией со скифским золотом и считает, что оно должно находиться в Крыму, заявил Песков.

«Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму», - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, споры о принадлежности коллекции скифского золота из 2111 объектов ведутся с 2014 года. После присоединения Крыма к России права на золото из четырех крымских музеев, которое на тот момент экспонировалась в Голландии, заявила Украина.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию Украине, но в январе 2017 года юристы музеев Республики Крым подали апелляцию. В марте 2019 года стартовали слушания Апелляционном суде Амстердама.

В октябре 2021 года суд Амстердама снова вынес решение о принадлежности скифского золота в пользу Украины.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции «скифского золота» возмутительным и неправовым решением. Подробности читайте здесь на kp.ru.