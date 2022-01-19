Кремль: Москва следит за соблюдением прав всех россиян, задержанных за рубежом

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские дипломаты оказывают поддержку и следят за соблюдением прав всех российских граждан, задержанных за границей. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения о россиянах, которые стали фигурантами уголовных дел в Белоруссии.

«Любой гражданин РФ, который под следствием или осужден, или отбывает наказание в любом иностранном государстве - он, собственно, является поводом для заботы со стороны наших дипломатических представительств», - заявил представитель Кремля, отметив, что всем желающим оказывается необходимая помощь, а также «внимательно отслеживается, чтобы законные права этих российских граждан соблюдались в обязательном порядке».

Отвечая на вопрос о соблюдении прав осужденных и арестованных российских граждан в Белоруссии, пресс-секретарь главы государства заявил, что «в общем говорить было бы неправильно и ошибочно», указав на то, что необходимо «говорить о каждом конкретном случае».

Ранее РБК со ссылкой на российское посольство в Белоруссии сообщило, что на сегодняшний день в республике отбывают наказание 346 российских граждан, а еще 109 находятся под арестом в СИЗО.