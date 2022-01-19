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Общество19 января 2022 12:03

Участниками крещенских купаний в Подмосковье стали 210 тысяч человек

Отмечается, что для крещенских купаний в регионе подготовили 237 купелей
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Участниками крещенских купаний в Подмосковье стали 210 тысяч человек

Участниками крещенских купаний в Подмосковье стали 210 тысяч человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном Минблагоустройства рассказали, что 210 тысяч человек стали участниками традиционных купаний к празднику Крещения Господня в Московской области.

"По состоянию на утро 19 января в мероприятиях приняло участие порядка 210 тысяч человек, из которых окунулись в крещенскую воду около 108 тысяч", - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что для крещенских купаний в регионе подготовили 237 купелей.

Безопасность мероприятий обеспечивали работники ГКУ МО "Мособлпожспас". Были использованы надувные модули, осветительные приборы "Светобашня" и другое специальное оборудование. Особое внимание спасатели уделяли детям, которые допускались к купелям только вместе с родителями, рассказывает РИАМО.

Ранее москвичам рассказали, кому не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях. Так, врачи не рекомендуют окунаться в ледяную воду людям с хроническими заболеваниями, передает "Москва 24"