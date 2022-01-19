Белоруссия заявила о двух нарушениях границы вооруженными польскими военными

В Белоруссии заявили о нарушении границы польскими вооруженными военными. Фото: Евгения ГУСЕВА

О нарушении границы двумя вооруженными польскими военнослужащими заявил белорусский Госпогранкомитет. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел вечером во вторник, 18 января и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

«Польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту пункта пропуска Козловичи зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно», - говорится в сообщении ГПК.

Через два часа на том же участке военнослужащий еще раз нарушил белорусскую границу и вернулся в Польшу, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии. В пресс-службе ведомства не уточнили, были ли оба факта нарушения совершены одним и тем же военным, или это были два разных польских военнослужащих.

ГПК поинформировал польскую сторону о нарушении. В погранкомитете добавили, что Белоруссия считает необходимым все острые и спорные ситуации необходимо решать путем конструктивных двусторонних контактов и открытого диалога.

Ранее на kp.ru сообщалось, что сбежавший в Белоруссию польский пограничник Эмиль Чечко заявил, что ему известно о гибели как минимум 240 мигрантов, которые пытались попасть в Евросоюз с территории Белоруссии через Польшу.