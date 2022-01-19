В Великобритании отменяют вакцинные паспорта и маски в общественных местах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания отменяет обязательные маски в общественных местах, вакцинные паспорта, а также рекомендацию работать из дома. Такое заявление в среду, 19 января, сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится… Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», - сообщил премьер-министр.

Глава британского правительства заявил, что вероятно не будут продлевать режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта текущего года. По его словам, Великобритания в скором времени будет относиться к коронавирусной инфекции как к простуде и перестанет требовать обязательной изоляции.

Как писал сайт kp.ru, накануне британский офис национальной статистики сообщил, что повторное инфицирование коронавирусом в Великобритании после вспышки нового штамма «омикрон» в 16 раз выше, чем в период распространения штамма «дельта» в 2021 году. Всего за период пандемии в Соединенном Королевстве было выявлено свыше 15 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекции.