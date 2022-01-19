В Крыму пожилым запретили выходить из дома после 24 января

В Крыму вводят самоизоляцию для пожилых и "жесточайший масочный режим". Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Крыму ужесточают антиковидные меры и вводят самоизоляцию для пожилых людей. После 24 января тем жителям республики, кому уже исполнилось 60, и людям, у которых диагностированы хронические заболевания, запрещено выходить из дома. Среди других антиковидных мер – удаленный режим работы для 50 процентов работников предприятий и организаций. В первую очередь эта мера коснется госорганов, в которых вводится «жесточайший масочный режим». Также предполагается приостановка ежегодной диспансеризации и профосмотров в медучреждениях. Интернаты и диспансеры закрываются на карантин.

Как уже сообщалось на kp.ru, глава республики Сергей Аксенов заявил, что на любом предприятии или в организации должен быть объявлен карантин, если хотя бы один сотрудник заболеет COVID-19.

В Крыму также полностью запрещаются массовые мероприятия и совещания в закрытых помещениях.

Ранее эксперт Татьяна Руженцова рассказала о возможности изменения поведения «омикрона» на территории России. По словам медика, на то, как себя поведет штамм, могут повлиять многие факторы – от климата до особенностей питания жителей страны.