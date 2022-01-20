Эксперт Роскачества Кузьменко перечислил явные признаки скорой "смерти" смартфона

Наиболее красноречивый признак близящейся поломки - это вздутие батареи Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Быстрая разрядка, нагрев и вздутие аккумулятора, а также внезапные выключения и потеря подключения к сети свидетельствуют о том, что срок службы смартфона подходит к концу, рассказал радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети", -уточнил Кузьменко.

Но все же наиболее красноречивый признак – это вздутие батареи. При таком "симптоме" можно констатировать, что "смерть" гаджета наступит совсем скоро, отметил эксперт.

По его словам, в случае проблем с устройством не рекомендуется разбирать смартфон самостоятельно. Лучше отнести его в сервисный центр, где специалисты установят точный "диагноз".

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