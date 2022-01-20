Автоэксперт рассказал, как избавиться от брошенных во дворе автомобилей Фото: PHOTOXPRESS

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин рассказал, как убрать заброшенные автомобили из своего двора. По его мнению, жители могут обратиться в полицию или административную инспекцию.

"Если вы считаете, что автомобилем не пользуются и он портит вид вашего двора, люди режутся о торчащие осколки стёкол или торчащую педаль тормоза, то нужно обращаться в полицию или административную инспекцию для установления собственника и приведения машины в порядок. Если собственник не будет установлен, то суд признает машину бесхозяйной, после чего её уберут и утилизируют", - пояснил он в беседе с NEWS.ru

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, кому из россиян обязательно придется пройти техосмотр.

"Необходимость проходить технический осмотр осталась не только для владельцев автомобилей, зарегистрированных как такси, но и для тех, кто работает на своей машине, например, курьером или чей личный транспорт используется в служебных целях", - цитирует специалиста "Свободная пресса"