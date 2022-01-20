Президент Ирана назвал главные угрозы современности

Ибрахим Раиси выступает в Госдуме РФ Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Выступая в Госдуме, президент Ирана Ибрахим Раиси назвал главные угрозы современности. По его словам, это терроризм, деградация семейных ценностей и употребление наркотиков.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин в среду 19 января в Кремле провел переговоры с Ибрахимом Раиси.

Глава Ирана на встрече с российским лидером выразил ему благодарность за содействие во вступлении исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества. Также иранский президент назвал отношения с Россией стратегическими и долгосрочными.

Напомним, Ибрахим Раиси одержал победу на выборах президента Ирана в июне 2021 года. Он набрал более 17,6 миллиона голосов, в общей сложности в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек. До этого Раиси занимал должность председателя Верховного суда Ирана.