МИД России призвал Запад прекратить провокации с переброской оружия в Киев

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия призывает западные страны прекратить антироссийскую агрессивную кампанию и поставки вооружения на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Мероприятие транслировалось на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению минских соглашений и других международных обязательств", - подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание, что уже несколько дней британские военно-воздушные силы перебрасывают на Украину оружие. Если исходить из грузоподъемности самолетов, то речь идет о порядка 460 тонн вооружений, уточнила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон также занимается поставкой вооружения Киеву. По словам Захаровой, из Соединенных Штатов на Украину перебросили 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.