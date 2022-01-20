Лукашенко заявил, что переболел омикроном

Лукашенко рассказал, как переболел "омикроном". Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией. По словам Лукашенко, он был инфицирован штаммом «омикрон».

О своей болезни президент Белоруссии рассказал в четверг 20 января во время встречи с руководителем Республики Тыва РФ Владиславом Ховалыгом. Лукашенко заявил, что вариант «омикрон» по своим клиническим проявлениям похож на обычный грипп и отметил, что перенес заболевание на ногах.

«Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Как ранее сообщалось на kp.ru, Александр Лукашенко в 2020 году заявил, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию. Тогда белорусский президент высказал надежду, что ему больше не придется столкнуться с COVID-19.