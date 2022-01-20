Адвокат Ефремова заявил, что актер запретил ему общаться с журналистами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат Петр Хархорин, представляющий интересы российского актера Михаила Ефремова, заявил, что артист запретил ему общаться с представителями СМИ.

"Он мне запретил общаться с прессой. Вообще, чтобы от моего имени ничего не появлялось. Воля клиента для меня - закон", - пояснил правозащитник в беседе с изданием "Газета.ru".

Он отметил, что такая просьба возникла задолго до Нового года.

Напомним, 8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, рассказывает "Российская газета".

Ранее адвокат российского актера Петр Хархорин рассказал о своем гонораре при работе по делу о смертельном ДТП.

"Мы бесплатно все работаем. У нас был начальный гонорар, а дальше мы просто считаем своим чисто человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца", - цитируют Харкорина "Известия"