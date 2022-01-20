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Общество20 января 2022 10:38

Приморцев научат водить автобусы

Краевая служба занятости приглашает на обучение категории D
София МИХАЙЛОВА
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В Приморье готовы бесплатно подготовить профессиональных водителей автобусов.

В Приморье готовы бесплатно подготовить профессиональных водителей автобусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье готовы бесплатно подготовить профессиональных водителей автобусов. Об этом сообщает сетевое издание «Восток-Медиа».

Как рассказали в краевой службе занятости, на переподготовку потребуется полтора месяца. Занятия стартуют с 24 января и они, к слову, бесплатные. Более того, расходы на проезд до места обучения и обратно, временное проживание, а также медицинское освидетельствование ведомство берет на себя.

Есть одно но: возможность обучаться востребованной профессии получат только те приморцы, которые уже оформили себе статус безработных. За более подробной информацией можно обратиться в центр занятости по прописке или позвонить: 8 (423) 222-72-15, 8 (42373) 3-32-40.