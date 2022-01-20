Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 января 2022 10:52

Вирусолог Чепурнов заявил, что заразность суперраспространителей при омикроне станет выше

Специалист отметил, что человек, переносящий вирус в легкой форме, может раньше начать заражать им окружающих
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Вирусолог Чепурнов заявил, что заразность суперраспространителей при омикроне станет выше

Вирусолог Чепурнов заявил, что заразность суперраспространителей при омикроне станет выше

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что при омикрон-штамме коронавируса заразность людей, которые способны заражать от 100 до тысячи человек, вероятно, станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте.

"Я думаю, что способность суперраспространителей заражать большое количество людей будет расти. Вирус приобрел способность еще лучше присоединяться к рецепторам. И благодаря этому скорость развития болезни сокращается", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что человек, переносящий вирус в легкой форме, может раньше начать заражать им окружающих.

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказывала о частых симптомах "Омикрона".

"Эти варианты очень тропны к верхним дыхательным путям и поэтому такие симптомы, как осиплость голоса, насморк, першение в горле, боль в горле - они довольно типичны. <...> Такой признак, как аносмия, то есть потеря запаха, изменение вкуса, - он реже встречается при новой коронавирусной инфекции, которая вызвана определенными мутациями", - пояснила специалист в беседе с "Известиями".

При первых признаках заражения "омикроном" помогут жаропонижающие и противовирусные препараты, считает главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина. По ее мнению, новый штамм коронавируса по своим симптомам похож на ОРВИ, передает "Российская газета"