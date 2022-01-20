Вирусолог Чепурнов заявил, что заразность суперраспространителей при омикроне станет выше Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что при омикрон-штамме коронавируса заразность людей, которые способны заражать от 100 до тысячи человек, вероятно, станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте.

"Я думаю, что способность суперраспространителей заражать большое количество людей будет расти. Вирус приобрел способность еще лучше присоединяться к рецепторам. И благодаря этому скорость развития болезни сокращается", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что человек, переносящий вирус в легкой форме, может раньше начать заражать им окружающих.

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказывала о частых симптомах "Омикрона".

"Эти варианты очень тропны к верхним дыхательным путям и поэтому такие симптомы, как осиплость голоса, насморк, першение в горле, боль в горле - они довольно типичны. <...> Такой признак, как аносмия, то есть потеря запаха, изменение вкуса, - он реже встречается при новой коронавирусной инфекции, которая вызвана определенными мутациями", - пояснила специалист в беседе с "Известиями".

При первых признаках заражения "омикроном" помогут жаропонижающие и противовирусные препараты, считает главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина. По ее мнению, новый штамм коронавируса по своим симптомам похож на ОРВИ, передает "Российская газета"