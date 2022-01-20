Депутат Водолацкий назвал поспешными предложения КПРФ о признании ДНР и ЛНР

Признание независимости Донбасса может негативно сказаться на переговорах с США и НАТО Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Инициатива КПРФ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик слишком поспешна, заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, Россия может добиться "более весомого решения", не прибегая к этой мере, которая негативно скажется на результатах переговоров с Соединенными Штатами и НАТО, а также приведет к объявлению российской стороны "агрессором".

"Заявление о признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины", - подчеркнул Водолацкий.

Как ранее писал сайт kp.ru, коммунисты выступили авторами проекта, представляющего собой обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором говорится, что было бы "обоснованным и морально оправданным" для РФ признать ДНР и ЛНР. Это защитило бы жителей самопровозглашенных республик от того, что в КПРФ назвали "геноцидом".