Аргентинский кокаин в российском посольстве: Можно ли в дипломатической почте провезти полтонны наркотиков?

СЕГОДНЯ 00:33 2018-02-27T00:45:53+03:00

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Кокаиново-дипломатический скандал продолжает обрастать все новыми подробностями. Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли почти полтонны кокаина. Наркотик был расфасован в 12 чемоданов, которые ютились в укромном месте. Теперь же выяснятся, что организатор поставки кокаина в Россию находится в бегах в Германии и уже объявлен ФСБ в международный розыск по линии Интерпола.

Один из главных участников операции по поимке поставщиков наркотиков - посол России в Аргентине Виктор Коронелли - сам рассказал СМИ подробности дела. Оказывается, на чемоданы с кокаином наткнулся новый завхоз посольства во время осмотра помещений школы.

ОТКУДА СЛУХИ, ЧТО ДИПЛОМАТЫ ЛЕГКО МОГУТ ПРОВОЗИТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО?

После того, как наши силовые структуры выяснили, что находится внутри чемоданов, началась совместная операция Аргентины и России. В ее детали был посвящен только ограниченный круг сотрудников спецслужб.

Тем временем в соцсетях обсуждаются разного рода предположения: якобы дипломатическая почта, которую запрещено проверять пограничным службам, - отличный канал для поставок наркотиков в Россию. Поводом для таких мыслей стало заявление министра национальной безопасности Аргентины Патриции Буллрич о том, что в декабре 2017 года найденный кокаин улетел в нашу страну «как диппочта на российском правительственном самолете». Правда, те, кто спекулирует на данную тему умалчивают вторую часть этого заявления. Перевозка была санкционирована в том числе и руководством МИДа. Кокаин в чемоданах заменили на муку и установили внутри GPS-датчики, чтобы отследить тех, кто заберет этот криминальный груз. В результате была задержана практически вся криминальная группировка наркопоставщиков (чемоданы принадлежали бывшему техническому работнику посольства, который уволился и уехал в Россию). Тем не менее вопрос, а можно ли с помощью диппочты перевозить из одной страны в другую все, что угодно - подвис в воздухе...

Один из главных участников операции по поимке поставщиков наркотиков - посол России в Аргентине Виктор Коронелли - сам рассказал СМИ подробности дела.Фото: REUTERS

КАК УСТРОЕНА РАБОТА ДИППОЧТЫ?

- Перевозить сотни килограммов наркотиков с помощью дипломатической почты - это полный бред! - так отреагировал в беседе с "Комсомольской правдой" один из ветеранов МИДа, много лет проработавший в Латинской Америке. - Диппочту из этого региона возят не чаще двух-трех раз в месяц, а то и реже. И она вся пакуется несколькими людьми, так что просунуть туда крупный пакет с наркотиками весьма проблематично.

Наш собеседник был категоричен, посмотрев на фото чемоданов с кокаином. Дипломатический багаж всегда завернут в специальную упаковку. Возят ее дипкурьеры вместе с собой в салоне самолета - это считается ручной кладью. Поэтому сложно представить, как дипломатические работники будут затаскивать 12 чемоданов с наркотиками в салон самолета. К тому же все документы и материальные ценности, которые отправляются по таким каналам, оформляются по специальным бланкам - в России их принимают под роспись. Злоумышленникам пришлось бы как-то обходить этот момент - но это сложно: как объяснить, почему до МИДа не доехали 12 чемоданов диппочты, официально отправленных из Аргентины?

То, что чемоданы находились на территории школы - тоже не вызвало у нашего собеседника удивления. По его словам, часть помещений в здании вполне могла использоваться как склад для хранения ненужной мебели или стройматериалов, а также и вещей сотрудников.

НО КАК-ТО ЖЕ НАРКОТИКИ ИЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ВСЕ РАВНО К НАМ ПОСТУПАЮТ?

Использовать регулярные авиарейсы для поставки наркотиков - задумка очень странная. Даже если делать это небольшими партиями и маскируя все в диппочте. В аэропортах (особенно Латинской Америки) работают специально обученные собаки, которые легко могут учуять запрещенные вещества в ручной клади. Эксперт «КП» из МИДа рассказал, что самым популярным и эффективным способом поставки южноамериканских наркотиков являются большегрузные корабли с фруктами из Эквадора. Объемы партий огромны и позволяют запрятать среди плодов солидные партии "белого порошка". Конечно, при тщательном досмотре их можно обнаружить, но для этого груз надо задержать на пару дней, а это означает простой в порту, возможную порчу продукта. А если таких судов десятки из самых разных стран мира… Не всякая таможня захочет пойти на такой конфликт с бизнесом.

Был случай - кокаин из Колумбии вывозила жена американского борца с наркотиками. ФОТО сlаrin.cоm

БЫЛ СЛУЧАЙ

Кокаин из Колумбии вывозила жена американского борца с наркотиками

Что-то отдаленно похожее уже случалось на латиноамериканском континенте. Правда, тогда дипломаты и правда были замешаны в наркопоставках. В конце 1990-х годов в посольстве США в Колумбии разразился скандал - оказалось, что в отправке кокаина через диппочту (то был небольшой пакетик с наркотиками) была замешена жена полковника американской армии, контролировавшего борьбу Пентагона с наркотиками в Колумбии.

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Как отметила Захарова, у технического сотрудника диппредставительства нашей страны, который, по данным аргентинской полиции, входил в преступную группу, не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты. (подробнее)