Милонов считает, что майнингом в России могут заниматься только профессионалы из-за риска всё потерять

Милонов заявил, что майнингом в России могут заниматься только профи из-за риска всё потерять Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что майнингом в России могут заниматься только профессионалы, осознающие риск "потерять всё".

"На сегодняшний день криптовалюта является внешне привлекательным средством инвестиции, но мы прекрасно понимаем, что риск потерять всё очень велик и, безусловно, любые средства платежей, каковым криптовалюта является, должны находиться в некоем суверенном поле страны. В сфере криптовалют у нас его нет", - пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Напомним, Центробанк РФ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты, рассказывают "Известия".

Кандидат экономических наук Михаил Беляев также назвал подобное решение "очень глубоким и продуманным". По его мнению, майнинг равносилен тому, что возникает ещё один эмиссионный центр, который подрывает денежное обращение страны, передает RT.