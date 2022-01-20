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Здоровье20 января 2022 13:28

ВОЗ заявила, что ограничения на международные перевозки неэффективны в борьбе с «омикроном»

Чрезвычайный комитет ВОЗ рекомендовал снять ограничения на путешествия между странами, введенные из-за «омикрона», как неэффективные
Мария ПАВЛОВА
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ВОЗ назвал ограничение передвижений между странами неэффективной мерой против распространения "омикрона".

ВОЗ назвал ограничение передвижений между странами неэффективной мерой против распространения "омикрона".

Фото: REUTERS

В ВОЗ назвали неэффективной такую меру предотвращения распространения штамма «омикрон», как ограничение путешествий между странами. Об этом Чрезвычайный комитет ВОЗ заявил на своем десятом заседании в четверг 20 января, сообщает Интерфакс.

«Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений», — сказано в заявлении комитета.

ВОЗ рекомендует отменить или ослабить запрет на международные поездки. Отмечается, что этот запрет является источником экономического и социального стресса для государств.

В заявлении ВОЗ указано, что сертификат вакцинации может быть не единственным возможным условием для путешествий между странами. Предлагается рассмотреть «риск-ориентированный» подход к международным поездкам и применять такие меры, как тестирование путешественников на ковид, помещение их на карантин, масочный режим. В то же время отмечается, что эти меры надо применять так, чтобы не создавать для путешественников дополнительной финансовой нагрузки.

Ранее главный инфекционист Москвы рассказала, как лечить «омикрон» обильным питьем, полосканием горла и жаропонижающим. Подробности здесь.