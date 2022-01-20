Врач рассекретил документы о последних днях Ленина Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

Нейрофизиолог рассказал о содержимом медицинской документации В.И. Ленина: болел нейросифилисом

21 января 2024 года исполнится ровно сто лет со дня смерти Владимира Ленина и истечет срок ограничений, наложенный на доступ к фонду, где хранится много медицинской документации о вожде.

Впереди еще три года, но уже есть первые открытые данные. Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, руководитель секции геронтологии МОИП (Московское общество испытателей природы) при МГУ Валерий Новоселов получил разрешение ознакомиться с «Дневником врачей Ульянова». В документе 410 листов, где описано состояние вождя революционеров.

Дневник описывает период с 28 мая 1922-го по 21 января 1924 года. Его вели три врача-невролога: Алексей Михайлович Кожевников, профессор Василий Васильевич Крамер и профессор Виктор Петрович Осипов. Только первый из врачей был специалистом по нейросифилису. Из дневника исследователь делает вывод, что именно этот недуг убил вождя.

- Но не они записывали, а кремлевские машинистки (медики надиктовали им). Машинистки не имели медицинского образования, и этим объясняются как ошибки, так и рукописно выставленные медицинские термины, - рассказывает Валерий Новоселов сайту mk.ru.

Он приводит в пример запись от 30 мая 1922 года: «Приезжал Сталин. Беседа о suicidium». Вероятнее всего, термин «суицид» на латыни врач вписал своей рукой.

Или запись от 30 мая 1922 года: «Пациент не может сказать ни одной фразы целиком, не хватает слов, постоянно зевает. Хотел идти умыться в уборную, не знает, как пользоваться зубной щеткой – сначала взял щетку щетиной в руки и с недоумением смотрел и не знал, как быть».

Последние месяцы своей жизни Ленин был в Горках (примерно в 40 км от Кремля), он находился в бывшей усадьбе вдовы Саввы Морозова. Врачей к вождю возили на машине, а по периметру усадьбы была выставлена серьезная охрана.

В день смерти Владимира Ильича была сделана последняя запись.

«21 января 1924 г.

В 10-30 утра заснул и спал до 14-00. Проснулся и снова заснул в 16-00. Были вызваны врачи…

В 17-30 дыхание участилось, температура 37, пульс 90, дыхание прерывистое, неравномерное.

В 18-00 была рвота, у пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа, затем появились клонические подергивания справа….

В 18-30 появилась слюна, окрашенная кровью, обнаружен прикус языка.

Постепенное ослабление сухожильных явлений, пульс 90, дыхание 36, правильное…

В 18-45 в левой подкрыльцовой ямке 42,3. Затем внезапный прилив к голове до багровой окраски лица, внезапная остановка дыхания в 18-50. Голова откинулась назад, бледность покрыла лицо. Тотчас искусственное дыхание и олеум камфори 2,0».

Врачи, которые фиксировали последние минуты жизни особого пациента, пытались реанимировать его. Полчаса продолжалась процедура искусственного дыхания, но результата она не принесла. В 18.50 была констатирована смерть.

- Лечили пациента только от нейросифилиса (хотя слово это не звучит нигде), на что указывают назначения лекарств в рамках определенных схем и дозировок, - делится исследователь.

Он полагает, что вождь умер вовсе не от последствий ранения, а он указанного заболевания, которое передалось ему половым путем.